ABD’yi sarsan suikastte ilk duruşma yapıldı: Charlie Kirk’in katili hakim karşısında

ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin davada, 22 yaşındaki sanık Tyler Robinson ilk kez hakim karşısına çıktı. Utah eyaletinin Provo kentinde bulunan Dördüncü Bölge Adliyesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson, mahkeme salonuna kurulan ekrandan takip edildi.

Kendine zarar verme riskine karşı yeşil koruyucu bir yelek giyen Robinson’un, Yargıç Tony Graf’ın “Adınızı söyleyebilir misiniz?” sorusuna “Tyler James Robinson” yanıtını vermesiyle duruşma başladı. Yargıç Graf, Robinson’a anayasal haklarını hatırlatarak, “Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir” uyarısında bulundu.

SAVCIDAN İDAM VE KORUMA TALEBİ

Utah County Savcısı Chad Grunander, duruşmada, öldürülen Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk adına mahkemeden koruma talebinde bulundu. Yargıç Graf, bu talebi kabul ederek resmileştirdi. Savcı Grunander, mahkemeye hitabında, Robinson için idam cezası talep edeceklerini açıkça beyan etti.

Ardından Yargıç Graf, Robinson’a yöneltilen suçlamaları tek tek okudu. Sanığın, hakkındaki ağır suçlamalara rağmen sakin tavrını koruması dikkat çekti. Robinson’un bu tavrı, duruşmada izleyen hukukçular ve medya tarafından not edildi.

Utah County’yi temsilen duruşmada bulunan Avukat Greg Skordas, sanık Robinson’un henüz bir savunma avukatı olmadığını belirtti. Ancak, bir sonraki duruşmaya kadar yasal temsil hakkının sağlanacağını ifade etti. Yargıç Graf ise, Robinson’un düşük gelirli olduğunu ve yasal yardım alma kriterlerini karşıladığını belirterek bu imkandan yararlanabileceğine hükmetti.

Mahkeme, yargılama sürecinin bir sonraki adımının 29 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek duruşmayla devam edeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen açık hava etkinliğinde meydana gelmişti. Turning Point USA isimli muhafazakar öğrenci hareketinin kurucu ortağı ve başkanı olan Charlie Kirk, etkinlik sırasında konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrası olay yerinden kaçan Tyler Robinson, 11 Eylül gecesi Utah eyaletindeki ailesinin evinde, olay yerine yaklaşık 420 kilometre mesafede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Savcılık makamı, sanık Robinson’a yalnızca ağırlaştırılmış cinayet değil, aynı zamanda “adaleti engelleme” ve “tanıkları etkileme” suçları da dahil olmak üzere toplam 7 ayrı suç yöneltti.