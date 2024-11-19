Abhazya Cumhurbaşkanı istifa etti

Abhazya Cumhuriyeti’ndeki gösteriler cumhurbaşkanı ve başbakanın istifasıyla sonuçlandı. Bjania’nın istifa mektubunu değerlendiren Abhazya Parlamentosu cumhurbaşkanının istifasını kabul etti. Muhalefet liderleri ise hükümet binasını işgal eden destekçilerini evlerine dönmeye çağırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Abhazya Cumhurbaşkanı istifa etti
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Abhazya Cumhuriyeti’nde muhalefet ve hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania ve Abhazya başbakanı Aleksandır Ankvab istifa edeceğini açıkladı.

Bjania’nın istifa mektubunu değerlendiren Abhazya Parlamentosu cumhurbaşkanının istifasını kabul etti.

Erken seçim yapılana kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badra Gunba ülkenin başkan vekili olarak yönetimi devralacak. Eski başbakan Valeri Bganba ise başbakanlık görevini yürütecek.

Yapılan anlaşmanın ardından muhalefet liderleri, hedefe ulaşıldığı için destekçilerini evlerine gitmeye çağırdı.

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