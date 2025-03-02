Abhazya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamladı. Seçimi oyların yüzde 54,73’ünü alan Badra Gunba kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gunba'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Abhazya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Badra Gunba kazandı.



Abhazya Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dmitriy Marşan, oyların yüzde 54,73'ü alan Gunba'nın seçimlerden galip çıktığını duyurdu.



Gunba'nın rakibi Adgur Ardzinba ise oyların yüzde 41,54'ünü aldı.



1981 doğumlu Badra Gunba, 2011 ve 2014 yılları arasında Abhazya kültür, tarihi ve kültürel mirasının korunması bakanı olarak görev yapmıştı.



Gunba, 2020 seçimlerini kazanan Aslan Bzhania'nın yardımcılığını görevini yürütmüştü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gunba'ya seçim zaferinden dolayı bir tebrik telgrafı gönderdi.



Kremlin'in paylaşımına göre Putin, telgrafta "Dostane ve müttefiklik ruhuna sahip Rus-Abhaz ilişkilerinin kardeş halklarımızın yararına daha da güçlenerek devam etmesini ümit ediyorum" dedi.



Putin, halk iradesinin özgürce ifade edildiği koşullarda gerçekleşen seçimlerde kazanılan zaferin Abhazya vatandaşlarının, Gunba'nın iç siyasi istikrarın sağlanması ve ülkenin ilerici sosyo-ekonomik kalkınması konusundaki politikasına olan desteğini teyit ettiğini vurguladı.



Abhazya’da kasım ayında Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet tarafından protestolar başlatılmıştı.



Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya 19 Kasım’da istifa etmişti.