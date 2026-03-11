Acı haber geldi! İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Olay, İran'ın Kazvin eyaleti ile Zencan kenti arasındaki güzergahta meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği malzemeyi Afganistan'a teslim eden 29 yaşındaki Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolculuğuna başladı. Fırat, 5 Mart tarihinde aralarında babası Coşkun Fırat'ın da yer aldığı 15 Türk TIR'ından oluşan bir grupla İran'a giriş yaptı. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru ilerlediği sırada, Hüseyin Fırat'ın kullandığı araca İsrail tarafından fırlatılan bir füze isabet etti.

Füze saldırısının ardından Hüseyin Fırat'ın idaresindeki TIR alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçtan yaralı olarak çıkarılan genç şoför, hızla Zencan Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Fırat ile birlikte seyahat eden konvoydaki diğer Türk şoförler ise saldırıyı yara almadan atlattı.

6 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Haberler.com'a göre, Zencan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 6 gündür tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şoförün cenazesinin, memleketi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

ANNESİ "TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE YAPILSIN" DEMİŞTİ

Oğlunun yaralandığı haberini aldıktan sonra sağlık durumu hakkında büyük bir endişe taşıyan anne Hayriye Fırat, daha önce yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Oğlum Afganistan'dan dönerken İran'ın Tebriz şehrinde füze isabet etti ve şu anda Zincan Hastanesi'nde tedavi görüyor. Sağlık durumu kritik, ameliyat olması gerekiyor. Ancak İran'da ameliyat olmasını istemiyorum, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istiyorum"