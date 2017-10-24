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Adana’nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nde yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Karacaoğlan Mahallesi Göçyolu üzerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının kalorifer dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları müdahale etti.

Ekiplerin uzun süre söndürmek için uğraş verdiği yangında yoğun duman nedeniyle itfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Tedbir amacıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası da boşaltıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Güngör Akpınar ve müdürlük personelleri itfaiye ekiplerine yangının çıktığı nokta hakkında bilgi verdiler.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kozan #adana
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