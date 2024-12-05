ADB 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı. California eyaletinin kuzey sahillerinin açığında meydana gelen deprem, yerel saat ile 10.44'te meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

ABD'DE TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

California ve Oregon eyaletinden hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisi Tsunami Merkezi uyarı yaptı. ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.