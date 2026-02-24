Adı Epstein dosyasındaydı: İntihar girişiminde bulunan eski başbakanın durumu ciddi

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Jeffrey Epstein ile bağlantı iddialarının gündeme gelmesinin ardından intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Jagland’ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu iddiaları ve hakkında gündeme gelen yolsuzluk suçlamalarının ardından intihar girişiminde bulundu.

Norveç basınında yer alan haberlere göre Jagland, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Norveç medyası, Jagland’a yöneltilen suçlamaların ardından polis ekiplerinin Oslo ve Risør’deki evlerinde arama yaptığını aktardı. Soruşturmanın kapsamının genişletildiği ifade edildi.

DOKUNULMAZLIK SÜRECİ SONRASI GÜNDEME GELDİ

Jagland’a yönelik suçlamaların, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği dönemine ilişkin dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından gündeme geldiği kaydedildi. Avukatları ise müvekkillerinin tüm suçlamaları reddettiğini ve soruşturmada yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

EPSTEIN BELGELERİNDE ADI GEÇMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde, Jagland’ın Paris, New York ve Palm Beach’te Epstein’a ait konutlara hem tek başına hem de ailesiyle birlikte ziyaretlerde bulunduğuna dair iddiaların yer aldığı öne sürüldü.

