Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD ile Afganistan arasında olası mahkum takasına ilişkin Amu TV'ye konuştu.

Mücahid, olası mahkum takasına dair görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz olumlu sonuçlanmadığını söyledi.

Afganistan yönetiminin, mahkum takasına hazır olduğunu ama ABD'nin somut adımlar atmadığını belirten Mücahid, "Afganistan'da tutuklu Amerikalıların karşılığında Guantanamo'da bulunan Afgan mahkumların salıverilmesini önerdik ancak ABD henüz harekete geçmedi." dedi.

