Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız

Afganistan yönetimi, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak ABD yönetiminin henüz somut adımlar atmadığını kaydetti.

Mert Sagit Mert Sagit
Afganistan: ABD ile esir takasına hazırız
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Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD ile Afganistan arasında olası mahkum takasına ilişkin Amu TV'ye konuştu.

Mücahid, olası mahkum takasına dair görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz olumlu sonuçlanmadığını söyledi.

Afganistan yönetiminin, mahkum takasına hazır olduğunu ama ABD'nin somut adımlar atmadığını belirten Mücahid, "Afganistan'da tutuklu Amerikalıların karşılığında Guantanamo'da bulunan Afgan mahkumların salıverilmesini önerdik ancak ABD henüz harekete geçmedi." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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