Afganistan'da 17 yıldır devam eden çatışmaların sona ermesi için Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcileri ilk kez bir araya geldi. Görüşmelere Moskova ev sahipliği yaptı.

Afgan hükümetiyle Taliban arasında ilk üst düzey görüşme Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.



Afganistan'da 17 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Taliban temsilcileri ile Afganistan hükümetine bağlı temsilciler ilk kez bir araya geldi.



Konferans Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi. Taliban'ı Katar'daki siyasi ofisi temsilcisi Şir Muhammed Abbas, Afganistanı ise hükümete bağlı Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Din Mohammad Aziz temsil etti.



Yapılan görüşmelerin ardından Rus Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulması için yapılan görüşmede, katılımcıların görüşmelere devam etme konusunda anlaştığı belirtildi. Ancak aracısız görüşmelerin koşulları konusunda görüş birliğine varılamadı.



Afgan temsilci görüşmelerin dostça geçtiğini ifade etti. Taliban temsilcisi ise Kabil'deki mevcut hükümeti meşru olarak görmediklerini söyledi. " ABD ile aramızdaki sorun çözülmeden onlarla doğrudan temas kurmayı reddediyoruz" dedi.



Taliban temsilcisi, temel hedeflerinin, yabancı güçleri Afganistan'dan çıkarmak olduğunu söyledi. Bir başka Taliban temsilcisi ise "Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesini istiyoruz." dedi. Bu konuda Amerikalılarla görüşmeye hazır olduklarını söyledi.



Rusya ise görüşmeleri Afganistan tarihinde 'yeni bir sayfa' açılması için bir fırsat olarak nitelendiriyor.

