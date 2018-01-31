Afganistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olan deprem, 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.

Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curum ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, Afganistan'ın yanı sıra Pakistan ve Hindistan'da hissedildi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 189 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Afganistan'da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Afganistan'daki deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yanı sıra ülkenin Afganistan sınırında bulunan Belücistan ve Hayber Peştunhuva eyaletlerinde hissedildi.



Pakistan'ın batısında yer alan Belücistan eyaletinin yönetim merkezi Ketta'da bazı evlerin yıkıldığı, enkazın altında kalan bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.



İlk belirlemelere göre eyalet genelinde 9 kişinin de deprem nedeniyle yaralandığı kaydedildi.



Öte yandan kuzeydeki Hayber Peştunhuva eyaletinde de yıkımların olduğu, depremde 10 kişinin yaralandığı belirtildi.



Başkent İslamabad'da da hissedilen deprem nedeniyle insanlar sokaklara çıktı, trafik durdu. Korku ve paniğe neden olan deprem nedeniyle çalışanlar bir süre iş yerlerine dönemedi.



Hindistan'ın kuzeyini de etkileyen deprem, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de de hissedildi. Hindistan'da şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir yıkımın rapor edilmediği ifade edildi.



USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.





ulusal.com.tr