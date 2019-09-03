Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi. Saldırıdan kısa süre önce ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile prensipte uzlaşmaya vardıkları açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıkları bildirdi.



Ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi.



Saldırıyı Taliban üstlendi.



Bombalı saldırıda 16 kişi öldü. 119 kişi yaralandı.



Saldırının hedefinin bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğu belirtildi. Bölgede saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Patlamadan önce prensipte uzlaşmaya vardıklarını belirten ABD temsilcisi Halilzad, anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.



Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bin askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.





ulusal.com.tr