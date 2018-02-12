Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 16 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 16 polisin öldüğü bildirildi.



Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Girişk'teki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.



Çatışmada 16 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, Taliban'ın da kayıp verdiğini ancak sayısının bilinmediğini söyledi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi ise saldırının, Taliban ile bağlantısı olduğu öne sürülen üç polisin düzenlediğini iddia etti.