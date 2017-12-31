Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze töreninde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada,intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.



Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.



Hogyani, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.





Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.