Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada,intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.
Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Hogyani, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğu bilgisini paylaştı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir cenaze töreninde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada,intihar saldırganın, vilayetin Behsud ilçesindeki cenaze töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.