Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk bilgilere göre 63 kişi hayatını kaybetti.

Kabil yine bombalı saldırı ile sarsıldı. Hedefte bu kez bir düğün salonu vardı.



Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi patlamanın, Kabil'in 6. güvenlik bölgesinde bulunan düğün salonunda meydana geldiğini açıkladı.



Rahimi, yerel saatle 22.40'ta düzenlenen saldırıda en az 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 180'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.



Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.



Can kaybı sayısının artmasından endişe edilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





ulusal.com.tr