Afganistan'da FETÖ okullarına baskın düzenlendi. Güvenlik güçleri okullarda yönetimi devraldı. 3 okulun yönetimi Türkiye Maarif Vakfına devredilecek.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor. Afganistan'daki 3 FETÖ okulu daha Türkiye'ye devredilecek.



Afganistan'da güvenlik güçleri FETÖ'ye ait Mezar-ı Şerif kentindeki 2 ve Herat'taki bir liseye baskın düzenledi. Okulların yönetimleri devralındı.



Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini açıkladı.



Bu okullara ilaveten Afganistan'da bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı Türkiye Maarif Vakfına'na devredilecek.





ulusal.com.tr