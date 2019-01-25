Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor. Afganistan'daki 3 FETÖ okulu daha Türkiye'ye devredilecek.
Afganistan'da güvenlik güçleri FETÖ'ye ait Mezar-ı Şerif kentindeki 2 ve Herat'taki bir liseye baskın düzenledi. Okulların yönetimleri devralındı.
Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini açıkladı.
Bu okullara ilaveten Afganistan'da bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı Türkiye Maarif Vakfına'na devredilecek.
ulusal.com.tr
Afganistan'da FETÖ okullarına baskın düzenlendi. Güvenlik güçleri okullarda yönetimi devraldı. 3 okulun yönetimi Türkiye Maarif Vakfına devredilecek.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor. Afganistan'daki 3 FETÖ okulu daha Türkiye'ye devredilecek.