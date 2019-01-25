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Afganistan'da FETÖ okullarına baskın

Afganistan'da FETÖ okullarına baskın düzenlendi. Güvenlik güçleri okullarda yönetimi devraldı. 3 okulun yönetimi Türkiye Maarif Vakfına devredilecek.

Afganistan'da FETÖ okullarına baskın

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor. Afganistan'daki 3 FETÖ okulu daha Türkiye'ye devredilecek.

Afganistan'da güvenlik güçleri FETÖ'ye ait Mezar-ı Şerif kentindeki 2 ve Herat'taki bir liseye baskın düzenledi. Okulların yönetimleri devralındı.

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini açıkladı.

Bu okullara ilaveten Afganistan'da bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı Türkiye Maarif Vakfına'na devredilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #Afganistan
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