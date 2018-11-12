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Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
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Afganistan'da FETÖ okuluna baskın

Afgan güvenlik güçleri, Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir liseye baskın düzenledi ve yönetimi devraldı. Okul yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devri işlemleri başladı.

Afganistan'da FETÖ okuluna baskın

Afganistan'nın batısındaki Herat kentinde bulunan FETÖ'ye ait bir liseye baskın düzenlendi. Afgan güvenlik güçleri, yönetimi devraldı.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya dikkat çekti. FETÖ okulunun yönetiminin önce Afgan makamlarına daha sonra da Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini belirtildi. 

Güvenlik güçlerinin mahkeme kararıyla okula girdiğini ifade eden Farhad, okul yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devri işlemlerinin başladığını açıkladı.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ da Afgan makamlarının daveti üzerine okula gitti. Uludağ, "ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bulunan iki okul ve iki yurdu da teslim aldıklarını" söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Afganistan #fetö #okul #yönetim
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