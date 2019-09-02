Taliban militanlarının, Afganistan'ın Lagman vilayetinin Alişing ilçesinde attığı havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lagman Valilisi Mohammad Asıf Nang, basına yaptığı açıklamada, militanlar tarafından atılan havan mermisinin Alişing ilçesinin Şemsehil köyündeki bir eve isabet ettiğini söyledi.



Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nang, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.



Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.