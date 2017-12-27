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Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı

Afganistan'ın Helmand vilayetinin merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da intihar saldırısı: 15 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaralandı.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Helmand'ın merkezindeki 505'inci Bölge Komutanlığı girişinde bekleyen güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle 1 sivilin yaralandığını ifade eden Zuvak, bazı askeri araçların kullanılamaz hale geldiğini de söyledi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #intihar saldırısı
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