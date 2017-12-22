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Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlenen intihar saldırısında 6 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Mayvand İlçe Emniyet Müdürü Sultan Muhammed, intihar saldırganının, askeri araçla ilçe emniyet müdürlüğünü hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Muhammed, 8 polisin de yaralandığını ifade etti.

Muhammed, 3 ton patlayıcının yerleştirildiği zırhlı aracın patlatılmasıyla müdürlük binasının kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Saldırının etkisiyle çevredeki evlerde büyük hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan
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