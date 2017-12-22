Mayvand İlçe Emniyet Müdürü Sultan Muhammed, intihar saldırganının, askeri araçla ilçe emniyet müdürlüğünü hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Muhammed, 8 polisin de yaralandığını ifade etti.
Muhammed, 3 ton patlayıcının yerleştirildiği zırhlı aracın patlatılmasıyla müdürlük binasının kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.
Saldırının etkisiyle çevredeki evlerde büyük hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlenen intihar saldırısında 6 polis hayatını kaybetti.
Mayvand İlçe Emniyet Müdürü Sultan Muhammed, intihar saldırganının, askeri araçla ilçe emniyet müdürlüğünü hedef aldığını belirtti.