Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlenen intihar saldırısında 6 polis hayatını kaybetti.

Mayvand İlçe Emniyet Müdürü Sultan Muhammed, intihar saldırganının, askeri araçla ilçe emniyet müdürlüğünü hedef aldığını belirtti.



Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Muhammed, 8 polisin de yaralandığını ifade etti.



Muhammed, 3 ton patlayıcının yerleştirildiği zırhlı aracın patlatılmasıyla müdürlük binasının kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.



Saldırının etkisiyle çevredeki evlerde büyük hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.