TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü

Afganistan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, milletvekili adayı Muhammed Saleh Açikzey'in seçim ofisine girip patlattığını belirtti.

Saldırıda milletvekili adayı Açikzey ile 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Açikzey, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının gerçekleştiği yerde, gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

Ülkede, 20 Ekim Cumartesi günü milletvekilliği seçimi yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.