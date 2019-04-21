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Afganistan'da kanlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yine silah ve bomba sesleri yükseldi. İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına düzenlenen saldırıda 3'ü emniyet görevlisi 7 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da kanlı saldırı

Önce bombalar patladı, ardından çatışma çıktı. 

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 18 katlı İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına saldırı düzenlendi. 

Bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganlar bina içine girip güvenlik güçleriyle çatıştı. 

Görgü tanıkları saldırganların binanın ikinci katında etrafa rastgele ateş açtığını söyledi. 

Saldırıda 3'ü emniyet görevlisi 7 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi oldukları belirtilen saldırganlar ise öldürüldü. 

Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Afganistan
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