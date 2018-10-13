Afganistan'daki Takhar şehrinde düzenlenen bir seçim mitingine saldırı düzenlendi. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırı sonucu can pazarı yaşandı.Ülkede 20 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler öncesi Takhar'daki seçim mitingindeki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.Takhar'da yapılan seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 32'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenler arasında güvenlik güçlerinin de olduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Seçim öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan'da gerçekleştirilecek milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinde güvenliği, 54 binden fazla asker sağlıyor.