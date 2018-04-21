Gençlik cumhurbaşkanı adayı için seferber
Gençlik cumhurbaşkanı adayı için seferber
Olaylı derbide flaş gelişme!
Olaylı derbide flaş gelişme!
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti

Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.

Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #terörle mücadele #terör saldırısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.