Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi yaşamını yitirdi.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğünü söyledi.



60 kişi yaralandı



Saldırıda 60 kişinin yaralandığını bildiren Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.