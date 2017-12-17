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Afganistan'da polise saldırı: 14 ölü

Taliban'ın Afganistan'ın Helmand bölgesinde düzenlediği saldırıda 14 polis öldü.

Afganistan'da polise saldırı: 14 ölü

Taliban'ın Afganistan'ın Helmand bölgesinde düzenlediği saldırıda 14 polis öldü.

Afganistan'ın Helmand bölgesinde bulunan Lashkargah kentindeki bir polis merkezine saldıran Taliban ve polis güçleri arasında çıkan çatışmada 14 polis öldü ve üç polis görevlisi yaralandı. Polis Şefi Abdul Ghafar Sapi, saldırıyı doğruladı fakat detaylar hakkında konuşmadı. Açıklamasında Sapi Taliban grubunda da ölülerin bulunduğunu fakat konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Helmand'ın Lashkargah kentindeki saldırı hakkında bir açıklamada bulunmayan Taliban, bölgenin 12 kentinden altısını kontrolünü sağlıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afganistan #saldırı #taliban
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