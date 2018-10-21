Afganistan'da seçim günü düzenlenen 193 ayrı saldırıda 27'si sivil 36 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı.

Afganistan'da milletvekili seçimlerini hedef alan 193 saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, 126 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İbrahimi, söz konusu saldırıların seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.



İbrahimi, terör örgütlerinin planladığı saldırıların çoğunun engellendiğini vurguladı.



Oy verme işleminin sorunsuz tamamlandığı yerlerde oy sayımına başlandı. Aksaklıkların yaşandığı bölgelerde ise oy verme işlemi yarın da devam edecek.



ulusal.com.tr