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Afganistan'da seçim merkezine saldırı

Saldırıda 6 kişi yaralandı.

Afganistan'da seçim merkezine saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, kent merkezindeki bir seçim merkezinin önünde patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçen hafta başkent Kabil'de bir seçim merkezinin hedef alındığı saldırıda 57 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #saldırı #yaralama #Nangarhar #kabil
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