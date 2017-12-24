Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını, 7 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını söyledi.



Zuvak, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirterek Taliban'ı sorumlu tuttu.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.