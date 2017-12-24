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Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırıda 7 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdi.

Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırıda 7 kişi öldü

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını, 7 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Zuvak, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirterek Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan
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