Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.



Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.