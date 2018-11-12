Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Caguri ilçesine saldırması sonucu 10'u asker 25 kişi hayatını kaybetti.

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Sirat, Taliban militanlarının, Caguri ilçe merkezine saldırması sonucu 10 asker ve 15 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.



Saldırıda 6 asker ile 8 sivilin yaralandığını kaydeden Sirat, bölgeye çok sayıda destek gücünün gönderildiğini belirtti.



Gazne İl Şura Vekili Halikdad Akbari ise saldırı sonucu 27 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Sivil kaybının 20'den fazla olduğunu öne süren Akbari, bölgede yeterli güvenlik görevlisinin bulunmadığını kaydetti.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 karakolun kontrolünün sağlandığı, 22 askerin öldürüldüğü iddia edildi.



Kabil'de intihar saldırısı



Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını söyledi.



Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.