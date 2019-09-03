Saldırıda ölü sayısı 16'ya yükselirken yaralı sayısı da 119 oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevredeki birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 20.15) gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu ifade eden Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16, yaralı sayısının da 119'a yükseldiğini söyledi.

Rahimi, hayatını kaybeden ve yaralıların çoğunun sivil olduğunu vurguladı.

Bölgede saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Rahimi, söz konusu yerleşkede bulunan 400 yabancının kurtarıldığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıklamıştı.



ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.



Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bin askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.



Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.