Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı bir otele düzenlenen baskın Afgan Özel Kuvvetleri'nce sonlandırıldı. Bütün saldırganlar öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı saldırganların otele düzenlediği baskında aralarında bir yabancı uyruklunun da bulunduğu en az 5 sivilin öldüğünü açıkladı.Daniş, saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandığını, otelde konuk olan 41'i yabancı uyruklu 150'den fazla kişinin kurtarıldığını belirtti.4 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlardan 3'ünün ölü ele geçirildiğini ifade eden Daniş, güvenlik güçlerinin otelin içinde saklanan başka saldırgan olup olmadığını belirlemek için oda oda arama yaptıklarını kaydetti.Otelin güvenliğinin üç hafta önce özel bir güvenlik şirketine devredildiğine dikkati çeken Daniş, saldırganların içeri nasıl girdiğinin soruşturulduğunu vurguladı.Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerel saatle 21.00 sularında otele giren saldırganlar, rastgele ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan çatışma 12 saat sürdü. Konuklardan bazılarını rehin alan saldırganlar, odaları ateşe verdi. Konukların büyük bölümü üst katlara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.