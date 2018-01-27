Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi de yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi

Afganistan'ın başkendi Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.



Patlama şehir merkezinde, günün en kalabalık olduğu anlarda gerçekleşti. Saldırıyı Taliban üstlendi.



Hükümet ve elçilik binalarının bulunduğu bölge yakınında meydana gelen patlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi açıklama yaptı.



Rahimi, saldırganın bölgeye ulaşabilmek için bombaları ambulansa yerleştirdiğini ifade etti. Saldırgan polise, hastayı yakınlardaki bir hastaneye götürdüğünü söyleyerek ilerledi, ikinci kontrol noktasında bombayı patlattı.



Saldırının ardından bölgeye çıkan tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Yaralılardan bazılarının da durumunun ağır olduğu belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Saldırıyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı bir mesaj yayımladı. Mesajda "Bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.



ulusal.com.tr