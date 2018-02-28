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Afganistan, Taliban ile 16 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara çözüm arıyor

Afganistan'da 16 yılı aşkın süredir devam eden teröre ve güvenlik sorununa çözüm arayışları sürüyor. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yaptı. Gani 'Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.

Afganistan, Taliban ile 16 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara çözüm arıyor

Afganistan, Taliban ile 16 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara çözüm arıyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani çatışmaları sonlandırmak amacıyla barış müzakerelerinin önünü açma kararı aldı. Gani, Taliban'ı meşru siyasi grup olarak tanıma önerisi yaptı. 

Afganistan Devlet Başkanı öneriyi başkent Kabil'de '2. Kabil Süreci' adlı uluslararası konferansta yaptı.

Bölge ülkeleri ile terörle mücadelede iş birliğini amaçlayan konferansta  Gani "Hükümet Taliban ile koşulsuz barış görüşmeleri öneriyor" dedi.

Ateşkes ve tutukluların serbest bırakılmasını öneren Gani, Taliban ile anlaşma kapsamında Anayasa'nın yeniden gözden geçirilmesini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Gani "Barış görüşmelerinde Taliban'ın görüşlerini dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

Bunun karşılığında Taliban'ın Afganistan hükümetini tanıması ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Gani ayrıca Pakistan'a da hükümet düzeyinde görüşme önerisinde bulundu. 

Gani'nin önerisinden önce hem Batı destekli Afganistan hükümetinden hem de Taliban'dan diyalog kurulmasına ilişkin istekli açıklamalar geliyordu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Afganistan
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