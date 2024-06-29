Afganistan toplantısında ilk: Taliban da davet edildi

Afganistan İslam Emirliği'ni yöneten Taliban hükümeti, Birleşmiş Milletler'in Katar'da düzenleyeceği Afganistan toplantısına katılacak. Heyetin başında hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid bulunuyor.

Mücahid, heyetin Doha'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya "tüm taraflarla etkileşimi artırmak ve sorunların çözümü" amacıyla katıldıklarını belirten Mücahid, hiçbir tarafa karşı düşmanlık beslemediklerini söyledi. Mücahid, ilişkileri geliştirmek adına toplantıya katılacak ülke temsilcilerini ayrıca Afganistan'a davet etti.

Toplantıda, ekonomik sorunların çözümü ve yönetimlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasını gündeme getireceklerini belirten Mücahid, katılımcı ülkelerden Afganistan'ı "zor konularda yalnız bırakmamalarını" istedi. Mücahid, Afganistan'ın iç işlerini ilgilendiren konuları toplantıda tartışmayacaklarını vurguladı.

BM toplantısında gündeme gelmesi beklenen, kadınlarla ilgili sorunlara değinen Mücahid, Afgan kadın temsilcilerinin kendilerinden bağımsız hareket ederek "dışarıda ikili bir görüntüye ve yabancıların ülke içi konulara dahil olmasına" neden olduğunu savundu.

Afganistan geçici hükümetinin Katar Ofisi Başkanı Süheyl Şahin ise Rus medyasına verdiği demeçte, toplantının Afganistan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.