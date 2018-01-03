Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentine bağlı Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi 26 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammad Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, ilçenin Serdere ve Alkani bölgesinde örgüte yönelik havadan ve karadan operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.



Operasyonda 26 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Cüzcani, öldürülenlerden 3'ünün Fransa, 4'ünün de Özbekistan vatandaşı olduğunu kaydetti.



Cüzcani, hava saldırısında ayrıca iki sivilin yaşamını yitirdiğini, bazı sivillerin de yaralandığını söyledi.



IŞİD yaklaşık bir yıldır Cüzcan'ın Derzab ve Kuş Tepe ilçelerinde terör faaliyetleri yürütüyor.