Afganistan’da korkunç kaza! 17'si çocuk 71 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde, meydana gelen trafik kazasında 17’si çocuk olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetti. Kazaya, Kabil’e sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir kamyon ve motosikletle çarpışmasının ardından alev alması yol açtı