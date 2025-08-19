Afganistan’da korkunç kaza! 17'si çocuk 71 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde yaşanan trafik kazasında, Kabil'e sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüs bir kamyon ve motosikletle çarpışarak alev aldı. Kazada 17’si çocuk toplam 71 kişi yaşamını yitirdi. Resmi makamlar inceleme başlattı.

Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde, meydana gelen trafik kazasında 17’si çocuk olmak üzere 71 kişi hayatını kaybetti. Kazaya, Kabil’e sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir kamyon ve motosikletle çarpışmasının ardından alev alması yol açtı

