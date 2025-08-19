Afganistan’da korkunç kaza! 17'si çocuk 71 kişi hayatını kaybetti
Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde yaşanan trafik kazasında, Kabil'e sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüs bir kamyon ve motosikletle çarpışarak alev aldı. Kazada 17’si çocuk toplam 71 kişi yaşamını yitirdi. Resmi makamlar inceleme başlattı.
