Afrika Çocuk Politikası Forumunca (ACPF) hazırlanan raporda, hızlı şekilde artan çocuk ve genç nüfusun eğitim, iş ve beslenme gibi ihtiyaçlarına karşılık verememesi nedeniyle Afrika için patlamaya hazır bir saatli bomba benzetmesi yapıldı.

ACPF, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da tanıttığı, kıtadaki çocukların refah durumuna ve geleceğine ilişkin hazırladığı 2018 yılı raporunda, Afrika ülkelerinin çocuklarına yatırım yapmadığı takdirde karşılaşabileceği tehlikelere yer verdi.



Raporda, “Afrika hükümetleri, çocuklarına yatırım yapmak için harekete geçmezse, Afrika, 2050 yılı itibarıyla bir milyar öfkeli, yetersiz beslenmiş, eğitim düzeyi düşük ve işsiz çocuk ve genç nüfusun kıtası olabilir.“ ifadelerine yer verildi.



Çocuk ve genç nüfus 2030'da 750 milyona ulaşacak



Nelson Mandela’nn eski eşi Graça Machel tarafından tanıtılan raporda, Afrikalı çocukların eskisine nazaran daha fazla okula sahip olmasına rağmen her 5 çocuktan ikisinin okuma-yazma bile öğrenemeden ilkokulu terk ettiğine işaret edildi.



“Afrika bir demografik saatli bombanın üstünde oturuyor.” ifadesi yer alan raporda, kıtadaki çocuk ve genç nüfusun 2030 itibarıyla 750 milyona, yüzyılın ortalarında ise 1 milyara ulaşmasının ve bunun dünyadaki çocuk ve genç nüfusun yüzde 40’ına karşılık gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.



Kıtadaki en çocuk dostu ülke Morityus



İşsizlik ve eğitimin yanı sıra beslenme koşullarının da gelecek nesiller için tehlike olduğu vurgulanan raporda, Afrika kıtasındaki ülkeler çocuk hakları, eğitim ve sosyal korunma gibi çeşitli kriterler üzerinden “çocuk dostu” sıralamasına tabi tutuldu.



Buna göre, Afrika’nın en çocuk dostu ülkeleri sırasıyla Morityus, Cezayir, Güney Afrika, Cabo Verde, Mısır, Namibya, Seyşeller, Svaziland, Fas ve Lesotho olurken; Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kamerun, Zambiya, Liberya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine ve Eritre çocuk dostu ülkeler sıralamasının en sonunda yer aldı.