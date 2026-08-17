Afrika'da korkutan Ebola felaketi! Can kaybı 2 bin 325'e çıktı, ülke tarihinin en kötüsü

Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 325’e ulaştığı kriz, 2018-2020 dönemindeki kayıpları geride bırakarak ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgınına dönüştü. Doğrulanmış toplam vaka sayısı ise 4 bin 945'e yükseldi.

24 SAATTE 101 YENİ VAKA: BATI AFRİKA'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK KRİZ

Demokratik Kongo Halk Sağlığı Enstitüsü’nün son raporuna göre, ülkede bugüne kadar yaşanan 17'nci Ebola salgını hem vaka hem de can kaybı sayısıyla tarihi bir rekora ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre mevcut salgın, 2014-2016 Batı Afrika krizinden (11 bin 310 ölü) sonraki en büyük ikinci salgın konumunda.

Batı Afrika’da can kaybının 1000'e ulaşması 5 ay sürerken, DKC'de 3 aydan kısa sürede 2 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Son 24 saat içinde 101 yeni doğrulanmış vaka daha kayıtlara geçti.

ONAYLANMIŞ AŞISI VE TEDAVİSİ BULUNMAYAN 'BUNDIBUGYO' TÜRÜ YAYILIYOR

Salgının bu denli ağır seyretmesinin en kritik nedenlerinden biri, virüsün onaylanmış bir aşısı ya da özel tıbbi tedavisi bulunmayan Bundibugyo varyantından kaynaklanması olarak gösteriliyor. 15 Mayıs'ta resmen ilan edilen salgın; yetersiz sağlık altyapısı, güvenlik sorunları ve filyasyon ekiplerine gösterilen toplumsal direnç nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 46'YA FIRLADI: HER İKİ HASTADAN BİRİ ÖLÜYOR

Haziran başında yüzde 20 seviyelerinde olan vaka başı ölüm oranı, teşhislerin gecikmesi ve hastaların sağlık merkezlerine geç ulaşması nedeniyle yüzde 46'ya fırladı. Uzmanlar, bu oranın virüsün mutasyona uğrayıp ölümcüllüğünün artmasından değil; temaslı takibindeki aksaklıklar ve geç müdahaleden kaynaklandığını vurguluyor.