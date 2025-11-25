Afrika’da Türk imzası: 1 milyar dolarlık dev proje hayata geçiyor!

Türk şirketlerinin küresel arenadaki etkinliğini pekiştiren stratejik bir hamle olarak, Hacıoğlu Madencilik ve Koçak A.Ş. tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son derece mühim bir anlaşma tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu.

Toplamda 1 milyar dolar tutarındaki bu büyük yatırım paketi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da atılan imzalarla hukuki geçerlilik kazandı. Söz konusu yatırım, 3 adet havalimanı yapımı, 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu ve kapsamlı içme suyu altyapı projelerini bünyesinde barındırıyor. Bu mali büyüklük, projeyi Afrika coğrafyasında Türk şirketlerince gerçekleştirilen en büyük yatırım tutarlarından biri olarak öne çıkarıyor.

TÜRK HEYETİ VE ÜST DÜZEY KATILIMCILAR

Anlaşmanın imzalanması sürecinde, Türk şirketlerinin üst düzey temsilcileri yer aldı. Hacıoğlu Madencilik heyetine CEO Yasin Hacıoğlu liderlik ederken, bu ekipte CFO Sercan Yaşa, teknik mimari ekip sorumlusu Can Dağdelen ve 24’üncü dönem milletvekili ve eski büyükelçi Tülin Erkal da bulundu. Koçak Grubu ise Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koçak ve teknik yapıyı desteklemek üzere katılım sağlayan şirket düzeyindeki temsilcilerle yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar, Tshuapa Eyaleti Valisi ve çok sayıda üst düzey bürokratın iştirak ettiği geniş kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda sunulan projeler, bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan hedef alan bütüncül yaklaşımıyla dikkat çekti.

Yapılan bilgilendirmeye göre, yatırım paketinin kritik bileşenlerinden biri olan Tshuapa Eyaleti'nde inşa edilmesi planlanan altı adet su arıtma tesisi, bölgenin en temel sorunlarından biri olan temiz suya erişimi kalıcı biçimde çözmeyi amaçlıyor. Aynı eyalette Boende, Bokundu ve Ikela şehirlerinde hayata geçirilecek olan üç havalimanı projesi ise ülkenin içine sıkışmış durumda olan ulaşım ağını baştan tanımlama potansiyeli taşıyor. Ayrıca yatırım paketi içinde, daha önce belirtildiği gibi, 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu da yer alıyor.

TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR AŞAMA

Anlaşmanın resmileşmesinin hemen ardından projeye dair değerlendirmelerde bulunan CEO Yasin Hacıoğlu, bu girişimlerin hem bölge halkı için hayatı dönüştüren hem de Türkiye-Afrika ilişkilerini ileri bir aşamaya taşıyan çift yönlü bir kazanım olduğunun altını çizdi.