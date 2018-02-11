İtalya’nın doğusundaki Macerata kentinde Afrikalılara yönelik düzenlenen ırkçı saldırı ülkeyi ayağa kaldırdı. Roma, Milano, Palermo, Torino gibi çok sayıda şehirde ırkçılık ve faşizm karşıtı yürüyüşler düzenlendi.

Radikal milliyetçi görüşlere sahip bir İtalyan vatandaşının, geçen hafta Macerata (Makeraata) kentinde Afrika kökenli altı kişiyi silahla yaralaması ülke gündemindeki yerini koruyor.Başta saldırını düzenlendiği Macerata olmak üzere Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano şehirlerinde ırkçılık ve faşizme karşı eş zamanlı yürüyüşler yapıldı.Yürüyüşe bazı sol partilerin temsilcileri, sendikalar ve insan hakları örgütlerinden aktivistler de katıldı.Gösterilerde açılan pankart ve atılan sloganlarda "Her türlü faşizme ve ırkçılığa hayır. İinsanları koruyun sınırları değil" ifadelerine yer verildi.Yürüyüş nedeniyle ülkde haftasonu açık olan okullar kapatıldı, kent merkezlerindeki iş yerleri kepenk indirdi, toplu taşıma hizmetleri durduruldu.