Afrika'nın kanayan yarası Batı Sahra sorunu! Ulusal Kanal Boujdour Mülteci Kampı'nda

Batı Sahra sorunu yıllardır Afrika Kıtası’nda insani felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Son 50 yılda 185 bin kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Mülteci kamplarına sığındı. Atlas Okyanusunun kıyısında Cezayir, Fas ve Moritanya ile komşu olan Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin topraklarının yüzde 85’i işgal altında bulunuyor. 185 bin mülteci Cezayir sınırındaki 5 kampta ilkel koşullarda yaşamlarına devam ediyor. Yurtlarını terk etmeyenler ise siyasi baskı altında...

Sahrâvî Gazeteciler ve Yazarlar Birliği dünya kamuoyunun gündemine Batı Sahra sorununu sokmak için uluslararası bir sempozyum düzenledi. Sempozyum Fas işgaline karşı direnen Polisario Cephesi’nin kontrolü altındaki Boujdour Mülteci Kampı’nda yapıldı. Sempozyumda Polisario Cephesi önderleri, akademisyen, gazeteci ve yazarlar ile Fas işgalindeki bölgeden gelen Cephe temsilcileri ve cepheden gelen askerler konuşma yaptı.

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Sidati Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtladı. Sidati, Batı Sahra’da 50 yıldır devam eden Fas’ın işgaline uluslararası güçlerin sessiz kaldığını ve unutturmaya çalıştıkları söyledi. Sidati Fas’ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Fransa’nın olduğunu ifade etti ve bu üç ülkenin Fas işgalini desteklediğini vurguladı.

Türkiye’den Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’nin davet edildiği sempozyumda konuşma yapan Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen de antiemperyalizm vurgusu yaptı. Toplantıyı Rusya, Küba, Venezuela, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya ve Arap ülkelerinden çok sayıda gazeteci takip etti.