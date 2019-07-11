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Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye Afrin'in merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra, tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük maddi zararın meydana geldiği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. 

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #afrin
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