banner977

banner1066

Afrin'de patlama: 2 ölü 7 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

DÜNYA 13.09.2019, 15:28
Afrin'de patlama: 2 ölü 7 yaralı

Afrin'in ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale edildi. Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

ulusal.com.tr

#suriye #afrin
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P