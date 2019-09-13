Afrin'de patlama: 2 ölü 7 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.
DÜNYA 13.09.2019, 15:28
Afrin'in ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgede bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Cuma namazı öncesi düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale edildi. Patlama sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.
Bölgeye intikal eden yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin ilçe merkezinde 8 Ağustos'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.
ulusal.com.tr
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