Afrin'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Kent genelinde teyakkuz durumuna geçildi. Valilik binasının da bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın birinci yıldönümünde, teröristler Afrin'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenledi.



Kentte, terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen iki ayrı bombalı saldırı oldu.



İlk saldırıda, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği, aracın ilçe merkezinde Kawa kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi.



Patlamada, otobüste bulunan 2 sivil hayatını kaybetti 8 yolcu da yaralandı.



İkinci saldırıda ise ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.



Kent genelinde teyakkuz durumuna geçildi. Saldırının yapıldığı valilik binasının da bulunduğu Zeytin Dalı Bulvarı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.





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