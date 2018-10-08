Türkiye ile Rusya’nın mutabakata vardığı İdlib’de kurulması hedeflenen Silahlardan Arındırılmış Bölge için takvim işliyor. Muhalif unsurların ağır silahlarını silahsızlanma hattından bugün tamamen çekmesi bekleniyor. El Kaide’nin Suriye kolu HTŞ ise henüz bölgeden çekilmiş değil. Kaynaklar, takvimin işlemesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirtiyor.

Ağır silahlar çekiliyor, HTŞ’nin temizlenmesi için görüşmeler sürüyor.



Ankara ile Moskova’nın İdlib Mutabakatı sonrası kentte takvim işliyor.



Soçi mutabakatında 15-20 km derinliğinde Silahlardan Arındırılmış Bölgenin kurulması konusunda mutabakat imzalanmıştı. Buna göre muhalif unsurların ağır silahlarını silahsızlanma hattından 15 Ekim’e kadar çekmesi bekleniyordu. Öngörülen takvimden önce ağır silahlar çekilmeye başlandı. Ulusal Kanal’a konuşan yerel kaynaklar da ağır silahlar konusundaki sürecin bugün tamamlanacağına dikkat çekti.



Silahları Türkiye’ye müzahir Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin çektiğini belirten kaynaklara göre İdlib’in güney sınırını kontrol eden Ceyşül İzze adlı örgüt ise mutabakatın dışında.



El Kaide’nin Suriye kolu olduğu belirtilen HTŞ de mutabakata uygun hareket etmiyor. Soçi zirvesinde terör örgütünün tamamen silahsızlanma hattından çekilmesi öngörülüyordu. Ancak HTŞ henüz bölgeden çekilmedi.



Kaynaklar, HTŞ içindeki silah bırakmaya yatkın olan gruplarla görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor. Bu kapsamda önemli bir mesafe alındığını ifade eden saha kaynakları, Soçi mutabakatıyla HTŞ içindeki bölünmelerin arttığı görüşünde.



HTŞ’nin çekilmemesi halinde ise planlar masada. HTŞ içindeki bazı gruplara lokal operasyonların yapılabileceğine dikkat çeken kaynaklar, imha politikasını sahada Suriye Ordusu ya da Türk Ordusu ile ÖSO’nun uygulayabileceği görüşünde.





HABER: ERAY ÇELEBİ

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