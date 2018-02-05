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Ahed Tamimi'nin duruşması ertelendi

Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'nin duruşması ikinci kez erteledi. İsrail Askeri Mahkemesi, Tamimi'nin duruşmasının 13 Şubat'ta görülmesine karar verdi

Ahed Tamimi'nin duruşması ertelendi

İsrail Askeri Mahkemesi, tutuklu yargılanan Filistinli Ahed Temimi'nin duruşmasını ailesinin isteğiyle ikinci kez erteledi.

Baba Basim Temimi yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta düzenlenecek duruşmanın 13 Şubat'a ertelemesini talep ettiklerini söyledi.

Ahed'in ailesi, 29 Ocak'ta da duruşmanın 6 Şubat'ta yapılması için mahkemeden erteleme talebinde bulunmuştu.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #filistin #israil #Ahed Tamimi
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