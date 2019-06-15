Asya'nın liderleri Tacikistan'da bir araya geldi. Başkent Duşanbe'de İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan liderler birlik çağrısında bulundu

Tacikistan'daki Asya'da işbirliği zirvesinde liderler önemli mesajlar veri. Asya liderlerinin gündeminde, uluslararası krizler ve bölgedeki güvenliğin sağlanması vardı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin barışçıl kalkınma konusunda kararlılığını sürdürdüğünü ve kendi çıkarları için başkalarına zarar vermeyi reddettiklerini belirtti.



Çin Başkanı, İpek yolu projesinde de istikrarlı işbirliğini sürdürerek gelişim fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.



Zirvenin katılımcılarından olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünya ekonomisindeki adaletin yeniden tesis edilmesi için güçleri birleştirmesi gerektiğini söyledi.



Ülkelere 'kuralsız dövüşlerden' vazgeçme çağrısında bulunan Putin, sosyal ve insani alanın ekonomik yaptırımların dışına çıkarılması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın tek başına nükleer anlaşmaya devam edemeyeceğini dile getirdi. Ruhani, anlaşmanın taraflarına İran'ın kazanımlarını sağlayacak adımlar atma çağrısında bulundu.



İlk olarak 2002 yılında Kazakistan başkanlığında düzenlenen zirveye 27 Asya ülkesi katılım gösteriyor.



ulusal.com.tr

