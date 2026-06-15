Ailece çıktıkları tatil kabusa döndü! 9 yaşındaki kızı polisin vurduğu iddiası dünyayı salladı...

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pakistan yetkililerine, ailesiyle birlikte tatilde olan Avustralyalı bir kızın silahla vurularak öldürülmesi olayını soruşturmaları çağrısında bulundu.

Başbakan Albanese, Pazartesi günü Canberra'da gazetecilere yaptığı açıklamada olayın aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Sürecin açık bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Albanese, "Bu durumların incelenmesi gerekiyor. Şeffaf bir şekilde, herkesin, en önemlisi ailenin ama diğerlerinin de bilebileceği şekilde incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında ülkesinin beklentisini dile getiren Albanese, "Avustralya, bu durumlarla ilgili şeffaflık ve düzgün bir soruşturma yapılmasını bekliyor," dedi. Yaşanan can kaybının ardından Avustralya hükümetinin aileye konsolosluk yardımı sağladığı bildirildi.

POLİS VE ACILI BABADAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

BBC'ye göre, olayın ardından Pencap polisi ile hayatını kaybeden Hania'nın babasının anlatımları arasında uyuşmazlıklar yaşandı. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin önce görevli polis memuruna ateş açtığını ve bunun üzerine bir silahlı çatışmanın çıktığını bildirdi. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, bir polis memuru, şüphelilerin ailenin aracıyla kaçtığını düşünerek "yanlışlıkla" silahını ateşledi ve bunun sonucunda dokuz yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, babası ve ağabeyi ise yaralandı. Şüphelilerin önce ateş açtığını bildiren Pencap polisi, söz konusu memurun gözaltına alındığını söyledi.

Buna karşın, kızın babası SBS Urdu'ya yaptığı açıklamada durumun polisin iddia ettiğinden farklı olduğunu savunarak polisin önce ateş açtığını belirtti. Yaşanan gelişmeler üzerine Pencap polisi, "yerleşik protokollerimizden sapmak için kesinlikle hiçbir gerekçe olmadığını" ve "kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma" yürüttüklerini duyurdu. Kız çocuğunun ölümü hem Avustralya'yı hem de Pakistan'ı şok etti.

Hayatını kaybeden Hania Ahmed'in eğitim gördüğü Perth şehrindeki Avustralya İslam Koleji'nde de büyük bir üzüntü hakim. Okul müdürü Abdullah Khan, BBC'ye verdiği demeçte, ölüm haberinin topluluğu için "travmatik" olduğunu söyledi. Hania'nın karakterinden bahseden Khan, küçük kızın çok arkadaş canlısı, neşeli ve sosyal biri olduğunu ifaderek "Çok sayıda arkadaşı vardı ve öğretmenlerine karşı çok saygılıydı, herkes tarafından seviliyordu." dedi.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'da yaşayan dokuz yaşındaki Hania Ahmed ve ailesi, Pakistan'a yaptıkları tatil sırasında hedef alındı. Aile, 10 Haziran tarihinde Pakistan'ın Pencap eyaletinin kuzey kesiminde yer alan Chakwal şehrinde seyahat halindeyken, kiraladıkları aracın içinde silahlı soyguncular tarafından silah zoruyla rehin alındı. Olayın ardından bölgeye intikal eden emniyet güçleri ile şüpheliler arasında silahlı arbede yaşandı.