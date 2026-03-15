Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu. Ölümün ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail’de aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, polis ekipleri Shoshana Strock’un ölümünün nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bakan Orit Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki kızının ölümünü duyurdu. Strock açıklamasında, “Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum.” ifadelerini kullandı.

AİLESİNE YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Shoshana Strock’un geçen yıl ailesi hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunmuştu. 34 yaşındaki Strock’un ebeveynleri hakkında polise şikayette bulunduğu ve soruşturma hakkında basına yayın yasağı getirilmişti.

Shoshana Strock paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​

Strock daha önce yaptığı açıklamada, İtalya’da polise şikayette bulunduğunu ve bir nebze olsun rahatlama bulmayı umduğunu belirtmişti:

 “Uzun bir süre boyunca yaşadığım şüpheler, aşırı duygusal durumlar ve büyük bir suçluluk duygusunun ardından, hem annem hem babam hem de erkek kardeşlerimden biri tarafından cinsel istismara uğradığımı paylaşmak istedim.” 

